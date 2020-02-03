Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu
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Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu

Çorum'da çalınan bir otomobil, polislerin yaptığı çalışma sonrası Niğde'de bulundu.

03.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30
Çorum'da çalınan otomobil Niğde'de bulundu

'da çalınan bir otomobil, polislerin yaptığı çalışma sonrası 'de bulundu.


Çorum ilinden çalındığı belirlenen 06 VMN 11 plakalı otomobil, Niğde ekipleri yaptığı çalışma sonucu Merkez İlhanlı Mahallesi 110. sokakta bulundu. Olayla ilgili S.İ. gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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