Çorum'da Buğday Tarlasında Yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında 500 dönüm arazide zarar oluştu.



Mahmatlı ve Tuğcu köyleri arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleriyle müdahale edildi. Çiftçilerin de traktörleriyle ekiplere destek verdiği ve yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.



Yangında, 500 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.



Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelerek bilgi aldı. Çiftçilerle görüşen Şahiner, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.