Çorum'da boşanma davasının ardından eşinin bulunduğu otomobilin sürücüsünü yaralayan zanlı tutuklandı
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Çorum'da boşanma davasının ardından eşinin bulunduğu otomobilin sürücüsünü yaralayan zanlı tutuklandı

18.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Çorum'da boşanma davasının ardından eşinin bulunduğu otomobilin sürücüsünü yaralayan zanlı tutuklandı

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu otomobile aracıyla çarparak durdurduktan sonra sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu otomobile aracıyla çarparak durdurduktan sonra sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.

Pompalı tüfekle ateş ederek Muhammed K'yi yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ferhat K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ferhat K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da 17 Mart'ta Büşra K, Çorum Adalet Sarayı'nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra akrabası Muhammed K'nin kullandığı otomobille adliye binasından ayrılırken eşi Ferhat K, kendi aracıyla bir süre takip ettiği aracı Gazi Caddesi'nde çarparak durdurmuştu.

Araçtan inen Ferhat K'nin pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı Muhammed K. hastaneye kaldırılmış, şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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