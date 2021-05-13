Çorum'da bisiklet sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Çorum'da bisiklet sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Çorum'da bisiklet sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bisiklet sürerken otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bisiklet sürerken otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DGD 310 plakalı otomobil, H.K'nin (11) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayati tehlikesi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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