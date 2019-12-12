Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:46
Çorum'da bir yurtta karbonmonoksit zehirlenmesi: 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'un ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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