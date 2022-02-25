Çorum'da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde polis ekipleri, bir şahıs üzerinde 5 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri ihbarı değerlendirerek bir şahsı takibe aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 60 adet mermi ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ÇORUM
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa