Çorum'da bir market denetim sayesinde yumurta fiyatında indirim yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir zincir marketin, zabıta ekiplerinin denetimi sayesinde bir koli yumurta fiyatını 44,90 liradan 39,90 liraya indirdiği bildirildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Denetimlerin sonuç vermeye başladığını aktaran Candan, "Denetimler esnasında bir market yumurta fiyatlarını 44,90 liradan 39,90 liraya indirdi. Çorum Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında yer alıyoruz. Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini kararlılıkla sürdürüyoruz. Beklentimiz yükselen fiyatların inmesidir." ifadelerini kullandı.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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