Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyünde Korona virüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyünde Korona virüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.

Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 24.03.2020 tarihli ve 2020/5 nolu kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan ilimiz Mecitözü ilçesi Fındıklı köyümüzün; 14 günlük karantina süresi dolmuş olup TSM personelince köyde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde yapılan son kontrolünde de herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 06.04.2020 tarihli ve 2020/10 nolu kararıyla 07.04.2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA