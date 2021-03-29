Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çorum'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Çaltıcak köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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