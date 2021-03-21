Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

21.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:16
Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle Dodurga ilçesine bağlı Akkaya köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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