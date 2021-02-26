Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

26.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:58
Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Laçin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Laçin ilçesine bağlı Narlı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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