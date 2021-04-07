Çorum'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Akyazı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Akyazı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında olağanüstü toplantı. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bölgesel vaka sayıları göz önüne alındığında, vaka sayılarının artış gösterdiği tespit edilen bölgeler kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla merkeze bağlı köy yerleşim yerlerinden Akyazı köyünün 7 Nisan 2021 günü saat 09.00 başlayarak 10 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkezine bağlı Akyazı köyünün karantina uygulamasının düzenli olarak kontrol edilmesine, 10 günlük karantina süresince köye giriş çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanmasına, karantina/izolasyon amaçlı evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin gerçekleştirilmesine, Karantina/izolasyon tedbiri süresince Akyazı Köyü yerleşik halkı tarafından talepte bulunulabilecek temel ihtiyaçlarının İl Jandarma Komutanlığı tarafından karşılanmasına, köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkındaki bilgilendirme ve uyarı amaçlı duyuruların gün içerisinde farklı zamanlarda karantina süresince yapılmasına karar verildiği duyuruldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Canan Ergüder Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:32:56. #1.16#
title