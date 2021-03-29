Çorum'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Çaltıcak köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti
Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti
Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında Çaltıcak köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında olağanüstü toplantı. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bölgesel vaka sayıları göz önüne alındığında, vaka sayılarının artış gösterdiği tespit edilen bölgeler kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla merkeze bağlı köy yerleşim yerlerinden Çaltıcak Köyünün 10 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:53:06. #1.16#
title