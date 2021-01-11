Çorum'da bir köy karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

11.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:40
Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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