Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan