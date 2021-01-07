Çorum'da bir köy karantinaya alındı
07.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:21
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan