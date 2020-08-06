Çorum'da bir köy karantinaya alındı Çorum'da bir köy karantinaya alındı Köyde 6 kişinin testleri pozitif çıkarken, 2 kişinin hastanede tedavileri sürüyor Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Köyde 6 kişinin testleri pozitif çıkarken, 2 kişinin hastanede tedavileri sürüyor

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "Oğuzlar İlçemize bağlı Derinöz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan köyde ilk vakanın Tekkeşinler mahallesinde görüldüğü, yapılan testler sonucu köyde 6 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Köyden iki kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İHA