Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir köy ile iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'da bir köy ile iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Osmancık ilçesi Gökdere köyü ile köye bağlı İğdeyiçal ve Kızılkaya mahallelerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri yapılmayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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