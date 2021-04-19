Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, bir köy ile iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'da, bir köy ile iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle, Bayat ilçesine bağlı Kalınpelit köyü ile Demirciler köyüne bağlı Dangazlar ve Keskinler mahallelerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Ryan Babel Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da bir köy ile iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:03:54. #1.16#

title