Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy'ün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA