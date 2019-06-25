Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kayı köyünde A.K. (68), evindeki tuvalette fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri A.K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Diyaliz, şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA