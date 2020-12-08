Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor

08.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:20
Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat merkez ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin ihale edildiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat merkez ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin ihale edildiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, baraj inşaatı ile birlikte yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak 'İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı' projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını belirtti. Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacağını anlatan Kavuncu, Çorum'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları suyla, vatandaşları da içme ve kullanma suyu buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan, bölge halkı için hayati öneme sahip bu büyük projeyi hep birlikte Bayat'a kazandıracakları için mutlu olduklarını vurgulayan Kavuncu, "Su; yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, atalarımızın 'su gibi aziz ol' diye vasıflandırdıkları, insanoğlunun, bütün canlıların temel yaşam kaynağıdır. Su hayattır, su candır. İçme suyu konusunda insanımız açısından önemli bir projeyi bugün itibarıyla hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 köyümüz ve ilçe merkezinde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra Bayat merkez ve 28 köyümüz kaynak suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek
DİYARBAKIR - 'Borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası
DİYARBAKIR - "Borcu olan abonelere "Su Gibi Çözüm" kampanyası
80 yıllık su sorununa baraj çözümü
80 yıllık su sorununa baraj çözümü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sinan Gümüş Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:25:23. #1.14#
title