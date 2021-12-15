Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÇORUM (AA) - Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde yangın çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.