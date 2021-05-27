ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ
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ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen kaçak tütün ve ürünleri ile kaçak içkiler hafriyat alanında yakılarak imha edildi.

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen kaçak tütün ve ürünleri ile kaçak içkiler hafriyat alanında yakılarak imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından içki ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 120 boş makaron, 147 bin 500 dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 bin 190 litre kaçak ya da sahte alkollü içki, çeşitli büyüklüklerde bidon, cam ve pet şişe ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler polisin denetiminde Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında imha edildi.

ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ
ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ
ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ
ÇORUM'DA BİNLERCE KAÇAK TÜTÜN VE İÇKİ İMHA EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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