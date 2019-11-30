Çorum'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

30.11.2019 01:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 01:52

Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, Karakeçili mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otoparkta İ.B ve A.U, M.B.K ile A.A arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.B,



A.U, M.B.K ile A.A'yı üzerinde bulunan bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralılardan birisini otomobiliyle hastaneye götürdüğü öğrenilen İ.B daha sonra firar etti. Diğer iki yaralı ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.



Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA