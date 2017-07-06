Çorum'da Bıçaklı Kavga : 2 Yaralı

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



Olay, Çorum'un Ulukavak Mahallesi Adliye Sarayı yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında yaşanan arbedede 30 yaşındaki Hayrettin Girgin ile 28 yaşındaki Sadun Alınca,- bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. - Çorum