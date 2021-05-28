Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Çorum'da çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E ve F.Y. işyerinde birlikte alkol aldıkları sırada arkadaşları F.K. ve E.G ile yanlarında bulunan bir kişi, işyerine geldiler. Bir süre sonra F.K. ile F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.G adlı şahıs tabanca ile ateş etti. Arbede sırasında B.E., bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin tarafından hastaneye kaldırılırken olay yerinde yerinde yapılan incelemede bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı