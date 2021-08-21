Çorum'da berber çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
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Çorum'da berber çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilmeye çalışılıyor

Çorum'da berber çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi ikna edilmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir iş yerindeki çalışanı pompalı tüfekle rehin alan kişi, ikna edilmeye çalışılıyor.

Çorum'da bir iş yerindeki çalışanı pompalı tüfekle rehin alan kişi, ikna edilmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Caddesi'ndeki bir berbere elinde pompalı tüfekle giren kişi, burada çalışanı rehin aldı.

Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine iş yerine gitti. Polis ve sağlık ekiplerince bölgede önlem alındı.

İş yeri sahibinin gelmesini isteyen şüpheli, teslim olması için ikna edilmeye çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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