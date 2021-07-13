Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
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Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor

Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum Belediyesi, kurban bayramı öncesi yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Çorum Belediyesi, kurban bayramı öncesi yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, güngörmüşler olarak da adlandırılan yaşlı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Düzenli olarak 250 büyüğün evini temizlediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, "Gittiğimiz her evde vatandaşlarımızın dualarını alıyor, işimizi aşkla yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi güngörmüşlerimizin ev temizliğini tamamlayarak onların bayram sevinçlerine ortak olmayı amaçlıyoruz. Gittiğimiz evlerde yaşlılarımızın evlerini pırıl pırıl, tertemiz hale getiriyoruz. Halılarını yıkıyor, camlarını siliyor, etrafın tozu alıyoruz" dedi.

"Allah belediyemize güç kuvvet versin"

Evde temizlik hizmeti alan 84 yaşındaki Sultan Bekar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere her daim dua ettiğini belirterek, "Yapılan işten çok memnunum. Hepsi evladım gibi. Geliyorlar temizliğimi yapıyorlar. Ben çok hastayım evimi temizleyemiyorum. Belediyemize Allah güç kuvvet versin" diyerek teşekkür etti. - ÇORUM

Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor
Çorum'da belediye ekipleri bayram temizliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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