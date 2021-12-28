Çorum'da baz istasyonundan akü çalan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Çorum'da baz istasyonundan akü çalan 2 kişi tutuklandı

Çorum'da baz istasyonundan akü çalan 2 kişi tutuklandı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da baz istasyonundan akü çaldığı tespit edilen 2 kişi cezaevine gönderildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da baz istasyonundan akü çaldığı tespit edilen 2 kişi cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Türk Telekom A.Ş'ye ait baz istasyonlarından akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekip, çalıntı 4 akünün kent merkezindeki bir iş yerinde satılmak üzere olduğunu tespit etti.

İş yerine yapılan operasyonda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 zanlı ile iş yeri sahibi gözaltına alındı. Çalıntı aküler ise Türk Telekom A.Ş yetkililerine teslim edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki hırsızlık zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, çalıntı aküleri satın aldığı iddia edilen iş yeri sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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