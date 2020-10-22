Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

22.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:02
Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu.

Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu.

Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kimliği tespit edilen kadının sabah saatlerinde bir taksiyle Çomar Barajı mevkisine geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sevim Emre Sezen Aksu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:06:09. #1.15#
title