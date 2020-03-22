Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildi Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildiÇORUM'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belediye ekiplerince, kamelya, bank ve oturma grupları kaldırıldı, çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekildi.

Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildi

ÇORUM'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belediye ekiplerince, kamelya, bank ve oturma grupları kaldırıldı, çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekildi.

Kentte, koronavirüs nedeniyle belediye ekiplerince alınan önlemler sürüyor. Belediye yetkililerinden, vatandaşların evde kalması çağrısı yapılıyor. Tedbirler kapsamında uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi parktaki banklarda oturmayı sürdürünce, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank, kamelya ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek depoya kaldırdı. Çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekilerek önlem alındı.

Bankların sökülmesi ve bazı parklarda alınan önlemlerle kentteki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

'LÜTFEN EVLERİNİZDE KALIN'

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kente bulunan parklarda bulunan tüm oturma guruplarının kaldırılmaya başlandığını belirterek "Vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tedbirleri uyguluyoruz. Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz oturma guruplarını onların sağlığı için kaldırıyoruz. Kamelyalarımızın ve çocuk oyun alanlarımızın etrafına şerit çekiyoruz. Tüm bunları vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına yapıyoruz. Lütfen evlerinizde kalın. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep birlikte atlatacağız. Ancak bunun için şu mesajı veriyorum. Evde kal Türkiye evde kal Çorum" dedi.

Kaynak: DHA