Çorum'da baltalı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Çorum'da baltalı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

14.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:43
Çorum'da baltalı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada, kafasına baltayla vurulan kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada, kafasına baltayla vurulan kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet F, ağabeyi Hasan Hüseyin F, arkadaşları Namis H. ve Suriyeli Eysem C, aralarında husumet bulunan Iraklı Ahmet C. ve arkadaşı Mustafa Hazım M'nin bulunduğu Gülabibey Mahallesi'ndeki halı sahaya gitti.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C, Hasan Hüseyin F'yi ensesi, Hasan Hüseyin F. de Mustafa Hazım M'yi karnından bıçakladı.

Bu sırada, Ahmet F. de yerde yatan Mustafa Hazım M'nin kafasına baltayla vurdu.

Kavga sırasında Ahmet C, Eysem C'yi de bıçakla yaraladı.

Kafasına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan Mustafa Hazım M, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin F. ve Eysem C. ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Ahmet C, Ahmet F. ve Namis H'yi kavgada kullandıkları balta ve bıçaklarla gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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