Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlamaÇORUM'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı vatandaşlar tarafından evlerin balkonlarında coşkuyla kutlandı.

Çorum'da balkonlarda coşkulu kutlama

ÇORUM'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı vatandaşlar tarafından evlerin balkonlarında coşkuyla kutlandı.

Çorum'da belediye bandosu 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü söyleyerek cadde ve sokakları gezdi. Vatandaşlar balkonlarından bandoya alkışlarla tempo tuttu. Cemilbey Caddesinde yerel sanatçı Özcan Serpinli ise evinin balkonundan mini bir konser verdi. Saat 21.00'da ise balkonlardaki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA