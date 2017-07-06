Çorum'da Bahçesini İlaçlarken Fenalaşan Kişi Öldü

Çorum'un Laçin ilçesinde bahçesini ilaçlarken fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Çamlıca köyü yakınlarında bulunan kendisine ait bahçedeki ağaçları ilaçlayan Nurettin Gözükmez (57), bir süre sonra fenalaştı.



Yakınları tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gözükmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tarım ilacından zehirlendiği tahmin edilen Gözükmez'in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.