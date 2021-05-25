Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi
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Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi

Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum merkeze bağlı Pınarbaşı köyüne inen ayılar 60 arı kovanına zarar verdi.

Çorum merkeze bağlı Pınarbaşı köyüne inen ayılar 60 arı kovanına zarar verdi.

Pınarbaşı köyünde arıcılık yapan İsmail Karadaş, sabah saatlerinde arı kovanlarının yanına gittiğinde 250 kovandan 60 tanesi ile arılarının zarar gördüğünü açıkladı.

Arazi de yaptığı incelemede ayının ayak izine de rastladığını dile getiren Karadaş, "Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Karadaş, "Gece arılarımı kontrol ederek eve gittim sabah geldiğimde 60 arı kovanına zarar verildiğini gördüm. Böyle bir manzarayla karşılaşınca şaşırdım kaldım. Arazide yaptığım incelemede ayının ayak izine de rastladım. Ayılar, kovanların kapağını açarak, petekleri yemiş. Bu yıl il genelinde böyle olayların olduğunu duyuyoruz" dedi. - ÇORUM

Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi
Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi
Çorum'da ayılar 60 arı kovanına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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