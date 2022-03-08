Çorum'da avukatlar 8 Mart nedeniyle basın açıklaması yaptı

ÇORUM (AA) - Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Burçin Solmaz Polat, Ukrayna'daki savaşın en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu söyledi.

Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çorum Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, kadınların insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi için tarih boyu mücadele ettiklerini, bu sayede birçok yasal kazanım sağlandığını söyledi.

Bugün kadınların cinayet ve savaş gibi nedenlerle temel yaşam hakkından mahrum bırakıldığını belirten Polat, "Ukrayna'da yaşanan savaşın en büyük mağduru yine biz kadınlar ve çocuklardır. Bu savaş dünya barışını da açıkça tehdit etmekte olup, tüm dünya devletlerini evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz." dedi.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi ve normalleştirilmemesi gerektiğinin altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Ölen ve şiddete uğrayan kadınlardan sadece bir istatistik değeri olarak söz edilemez. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılması gerekmektedir. Bu gerçeklik apaçık ortada iken kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yoluna gitmek, maalesef kadınları daha da korumasız bırakmıştır."

Polat, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını ve yasaların etkin şekilde uygulanmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı da katıldı.