Çorum'da "aslan görüldüğü" iddiası heyecana neden oldu Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Emirhalil köyü kırsalında hayvan otlatan bir kişinin aslan gördüğü iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bölgeye fotokapanlar yerleştirildi.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Emirhalil köyü kırsalında hayvan otlatan bir kişinin aslan gördüğü iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bölgeye fotokapanlar yerleştirildi.

Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan bir kişi, bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde buldu. Arazide gördüğü hayvanı aslana benzeten ve cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çeken vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekiplerin drone yardımıyla bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye fotokapanlar yerleştirdiklerini belirterek, "Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir." dedi.

"Günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz"

Çorum ve çevresinde aslan olma ihtimali bulunmadığını vurgulayan Gözler, şunları söyledi:

"Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi."

Parçalanmış halde bulunan büyükbaş hayvanların da çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkati çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölge de sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA