Çorum'da Askeri Helikopter, Sis Nedeniyle Zorunlu İniş Yaptı

ANKARA'dan Samsun'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter, sisin etkisini artırması üzerine Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Ankara'dan Samsun'a gitmek için havalanan Sikorsky tipi askeri helikopter, yoğun sis nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı. İçerisinde 2'si pilot 5 askerin bulunduğu helikopter çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bir süre ilçede bekleyen helikopter, sisin dağılmasının ardından Samsun'a gitmek üzere yeniden havalandı. - Çorum

Kaynak: DHA