Çorum'da asayiş

20.08.2019 14:22

Çorum'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 156 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ankara'dan Çorum'a gümrük kaçağı içki getirileceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçen İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzlar-Osmancık yol ayrımında kontrol noktasında iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada farklı ebatlarda 149 şişe kaçak rakı ve 7 şişe kaçak votka olmak üzere toplam 156 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Araç sürücüleri A.P. ve O.P. ile yolcu olarak bulunan D.G. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum'da trafik kazası: 6 yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gökgözler köyünde Ş.T'nin (38) kullandığı traktör, çamurlu yolda kayarak su kanalına düştü.

Kazada traktör sürücüsü ile beraberindeki G.T. (65), Ş.T. (32), P.T. (5), E.T. (8) ve D.T. (64) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Çorum'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Seydimçakallı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda U.T, M.Ö. ve A.Ö'yü kaçak kazı yaparken yakaladı.

Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA