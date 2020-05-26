Çorum'da arıtma tesisinde cenin bulundu
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Çorum'da arıtma tesisinde cenin bulundu

Çorum'da, atık su arıtma tesisinde cenin bulundu.

Çorum'da arıtma tesisinde cenin bulundu
26.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:01

Çorum'da, atık su arıtma tesisinde cenin bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Çorum Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde cenin olduğunu gören görevliler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası cenin, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uzun süre kanalizasyonda kaldığı için üzerinde zedelenme ve çürüme olduğu öğrenilen birkaç aylık ceninin, kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atıldığı ve tesise kadar geldiği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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