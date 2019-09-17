17.09.2019 20:05

Çorum'da aranan 5 kişi okul önünde yakalandı

Çorum'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da polisin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgesinde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA