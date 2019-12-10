Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı
Çorum'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, V.P'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları Çorum'da piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldığı şüpheliyi kent merkezinde durduran polis, araçta yaptığı aramada 5 bin 72 hap ele geçirdi.
V.P, gözaltına alındı.