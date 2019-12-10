Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı - Haber

Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı

Çorum'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:58
Çorum'da aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan kişi yakalandı

'da, aracında 5 bin 72 cinsel içerikli hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, V.P'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları Çorum'da piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldığı şüpheliyi kent merkezinde durduran polis, araçta yaptığı aramada 5 bin 72 hap ele geçirdi.

V.P, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler