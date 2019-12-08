Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

08.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:37

ÇORUM'da, 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, altındaki daireye de sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Tülay Akça'ya ait en üst kattaki daireye de sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Paniğe neden olan yangında fenalaşan bir kadına, sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA