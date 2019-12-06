Çorum'da ambulanslar 10 ayda 50 bin hasta taşıdı

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 30 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 64 acil yardım ambulansıyla 2019 yılının ilk 10 ayında 50 bin 629 vakaya çıkıldığını açıkladı.

Çorum Ambulans Servisi Başhekimliğince 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 112 acil sağlık hizmetleri bünyesindeki başarılı personele teşekkür belgesi verdi.

Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Çorum'da acil ambulans hizmetinin mümkün olan en kısa sürede verildiğini gözlemlediğini söyledi.

Sobacı ise Çorum'da acil sağlık hizmetlerinin, Acil Yardım Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 112 Hızır Acil Yardım ve Kurtarma Ana Komuta Kontrol Merkezi adı altında 6 Temmuz 1998'de tek odada 2 ambulans, 4 doktor, 2 sağlık memuru, 5 hemşire, 5 şoförle hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Çorum'da ilk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 1998 yılında Kargı ilçesine bağı Hacıhamza beldesinde kurulduğunu anlatan Sobacı, "1 Ocak 2007'de de İl Ambulans Servisi Başhekimliği kurulmuştur. Bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 30 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 64 acil yardım ambulansı ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. 396 personelimiz acil sağlık hizmet sunumunda görev almaktadır. 2019 yılı ilk 10 ayında 50 bin 629 vakaya çıkılmıştır." dedi.



Sobacı, acil sağlık hizmetinin günün 24 saati ücretsiz verildiğini kaydetti.

"Asılsız ihbarlar hizmeti aksatıyor"

112'ye gelen asılsız ihbarların acil sağlık hizmetini aksattığını vurgulayan Sobacı, şöyle konuştu:

"Üzülerek ifade etmeliyiz ki Türkiye'de 112 Acil sağlık hizmetleri hattı aramalarının büyük kısmı gereksiz, asılsız ve yanlış ihbarlardan oluşmaktadır. Gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar sonucunda gerçek ihtiyaç duyulan bölgelere gecikme yaşamaktadır. İnsan hayatındaki dakika ve saniyelerin önemi göz önüne alındığında 112 acil servis ekiplerinin trafikte zaman kaybetmeden yol alması, bir insanın hayata bağlanmasına vesile olabilir. Toplum olarak trafikte ambulanslarımıza yol vermeye özen göstermemiz gerekir. Bir gün bizlerin de ambulansa ihtiyaç duyabileceğimiz ve o ambulansta kendi yakınlarımızın olabileceği unutulmamalıdır."

Kaynak: AA