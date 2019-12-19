Çorum'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmancık Devlet Hastanesine hasta nakli yapan Uğur Harmancık'ın kullandığı 19 AAP 009 plakalı ambulans, Gürleyik Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde, Abdullah Çıplak'ın yönetimindeki 19 HK 001 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü Çıplak ile ambulanstaki hasta Rukiye Erikçi ve refakatçisi Hatice Küçükakan yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.