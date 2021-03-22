Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı
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Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı

22.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:01
Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Çorum'da içme suyu kaynaklarında kritik seviyeler görülmesine rağmen yapılan yatırımlar sayesinde kentte içme suyu kesintisi yaşanmadı.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Çorum'da içme suyu kaynaklarında kritik seviyeler görülmesine rağmen yapılan yatırımlar sayesinde kentte içme suyu kesintisi yaşanmadı.

Çorum'a içme suyu temin eden Yenihayat, Hatap ve Çomar barajlarında su seviyesinin yüzde 20'lerin altına düşmesiyle birlikte içme suyu kuyularına yönelen Çorum Belediyesinin suya yaptığı öngörülü yatırımların meyvesi alınarak içme suyu kesintisine gidilmedi. Eskice, Konaklı, Pınarbaşı ve Tarhan'da bulunan kuyulardan şehrin su ihtiyacı büyük oranda karşılanırken, satın alınan çimento fabrikası arazisinde bulunan üç adet su kuyusu da şebeke suyuna bağlandı.

Suya yaptıkları yatımlarla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Çorum olarak kuraklığın üst sevide yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde içme suyu temin ettiğimiz barajların rezervleri yüzde 20'nin altına düştü. Biz kuyularımızı devreye sokmak suretiyle şehrimizde su kesintisine gitmedik ve bu durumu hemşehrilerimize yansıtmadık. Şu anda büyük ölçüde tamamlanan Koçhisar ishale hattı var. Faaliyete geçtiğinde Çorum'un ilerideki 10 yıllara yönelik su sıkıntısı kalmayacak. Çimento fabrikası arazisini aldıktan sonra arkadaşlarımız incelemelerde bulundu ve 100 Lt/sn su sağlayan üç adet içme suyu kuyusu bulundu ve bu kuyular şehrin içme suyu şebekesine bağlandı" dedi.

"2021 yılında 7 adet içme suyu kuyusu devreye alındı"

İçme suyu kuyuları tespiti için jeofizik etütlerinin devam ettiğini belirten Zahir, 2021 yılı içerisinde üç tanesi çimento fabrikası arazisinde, dört tanesi de Tarhan'da olmak suretiyle toplam yedi adet içme suyu kuyusunu faaliyete geçirdiklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "2021-2022-2023 yıllarında içme suyu projelerimize toplam 400 milyon TL yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Bunun içerisinde Koçhisar ishale hattı yapımı, hat üzerine HES yapımı, yeni su kaynakları arayışı, içme suyu şebekeleri, yeni su arıtma tesisi ve atık su arıtma tesisi yapım işleri var. Biz suya değer veriyoruz ve şehrimizin içme suyu kaynaklarına yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Zahir, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları, israf etmemeleri konusunda herkesi dikkatli davranmaya davet etti. - ÇORUM

Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı
Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı
Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı
Çorum'da alınan tedbirler sayesinde su kesintisi yaşanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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