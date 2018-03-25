Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayeti-Hd

Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Bektaş Kışla tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Yavruturna mahallesi Esnafevler 6' sokakta bu gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bektaş Kışla ile 54 yaşındaki Muammer U., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muammer U., üzerindeki tabanca ile Bektaş Kışla'ya peş peşe ateş etti. Kışla, kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kışla'nın öldüğünü belirledi. Şüpheli Muammer U., ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı. Polis cinayetin işlendiği alanda 7 adet boş kovan buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kışla'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 1.22 promil alkollü olduğu tespit edilen Muammer U. ilk ifadesinde Bektaş Kışla isimli şahıstan 15 bin TL, alacağım vardı. Paramı istedim, vermedi ve bana küfür etti. Bende ateş ettim dedi. Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada ise iki adet pompalı tüfek, 9 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanını devam ettiği belirtildi.