Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Çorum'da iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. ile H.K., M.Y. ve M.E.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga sırasında A.K., yanındaki tüfekle havaya ateş ettikten sonra silahı Ulu Mezarlık içerisine attı. Çıkan kavgada darp edilen A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, A.K.'nin mezarlığa attığı silahı bularak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis, kavga, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title