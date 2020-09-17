Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları

Ahilik Haftası, Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları
17.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:09

Ahilik Haftası, Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki programından ardından Başkan Gür ve beraberindekiler Çorum Valiliği, Belediye ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ÇESOB'ta bir program düzenlendi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür; "Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız" dedi.

Ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisi olduğunu dile getiren Gür, "Ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen ve 54 yıldır esnaflık yapan Mehmet Boyabatlı'ya (77) plaketini Vali Yardımcısı Tamer Orhan verirken, yılın kalfası Mertcan Barış ve yılın çırağı Münevver Kaya'ya da plaket ve hediyeler verildi.

Tören şed kuşatma töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Hanife Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Metin Oktay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Erkek Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 19:28:00. #1.15#
title