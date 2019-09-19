Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları

19.09.2019 16:21

Çorum'da Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Kutlamalar kapsamında Kadeş Meydanı'ndan Hürriyet meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada bir konuşma yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Recep Gür, Ahilik kültürünün köklerinin 800 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi.



Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların Ahilik kültürünün devamı olduğunu dile getiren Gür, bu kültürün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller değil toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti.



Ahi kültürünün günümüz evrensel değerleriyle uyum gösteren benzeri bulunmayan büyük bir kültür hazinesi olduğunu anlatan Gür, "Gurur verici geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerine ve geleneklerinden destek alarak güçlük çıkışlar yapmakta ve topluma örnek olmak zorundadır. Ahilik kültürünün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Ahi Evran Veli bu kültürü yaşatılmasına büyüt katkılar sağlayan Mevlana geçmişten günümüze kadar çırak, kalfa, usta silsilesiyle bu kültürün yaşatılmasına emeği geçen ahileri rahmetle anıyoruz" dedi.



Program Mehter ve halk oyunları gösterileri, ödül töreni ve temsili şed kuşanma törenin ardından sona erdi.



Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, daire müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA